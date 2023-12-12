Türk futbolunda kara gece! Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı! Dünya medyası bu olayla çalkalandı

Süper Lig'in 15’inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor’un 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrasında MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırısı dış basına da haber oldu.