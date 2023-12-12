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Türk futbolunda kara gece! Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı! Dünya medyası bu olayla çalkalandı

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Giriş: 12.12.2023 09:03
Süper Lig'in 15’inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor’un 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrasında MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırısı dış basına da haber oldu.
Faruk Koca’dan saldırı açıklaması
Faruk Koca'dan saldırı açıklaması
Türk futbolunda kara gece!
Türk futbolunda kara gece!
İşte Halil Umut Meler’in sağlık durumu!
İşte Halil Umut Meler'in sağlık durumu!
Bakan Yerlikaya’dan Halil Umut Meler açıklaması!
Bakan Yerlikaya'dan Halil Umut Meler açıklaması!
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Büyükekşi'nden ilk açıklama!
Bakan Tunç’tan Halil Umut Meler açıklaması!
Bakan Tunç'tan Halil Umut Meler açıklaması!
Halil Umut Meler’e yumruklu saldırı!
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı!
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