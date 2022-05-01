01 Mayıs 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesi
Her şey inanmakla başlar. Ancak sadece inanmak başarılı olmaya yetmez. İnandığın yolda, hedeflerin doğrultusunda doğru planlar yapmak, doğru kararlar vermek ve de doğru insanlarla çalışmak gerekir. İşte Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda ipi göğüsleyen Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesi...