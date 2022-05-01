Her şey inanmakla başlar. Ancak sadece inanmak başarılı olmaya yetmez. İnandığın yolda, hedeflerin doğrultusunda doğru planlar yapmak, doğru kararlar vermek ve de doğru insanlarla çalışmak gerekir. İşte Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda ipi göğüsleyen Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesi...

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