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Trabzonspor'un itirazı kabul edildi! Seyircisiz maç oynama cezası

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Giriş: 05.04.2024 23:20
Güncelleme:05.04.2024 23:21
Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un 6 maçlık seyircisiz oynama cezasının 4 maça düşürüldüğünü açıkladı. 3 milyon TL'lik para cezası ise 448 bin TL olarak değiştirildi. Öte yandan Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat ve Oosterwolde'ye verilen cezalar da onandı.
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