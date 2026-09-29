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Hakemler Dosyası'nda kritik operasyon
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hakemler Dosyası'nda kritik operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “Hakemler Dosyası” soruşturmasında İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddiaları kapsamında gözaltına alındı. Dosyada hakemlerin klasman, puanlama, atama ve kural sınavı süreçlerine yönelik müdahale iddiaları incelenirken, HTS, MASAK ve bilirkişi raporları ile WhatsApp yazışmaları da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, adli sürecin ayrıntılarını aktardı.

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