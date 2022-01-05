05 Ocak 2022, Çarşamba
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Trabzonspor'un gözü Samuel Gigot ve Kaan Ayhan'da
Süper Lig lideri Trabzonspor devre arasında eksik bölgelerini tamamlamak için transfer çalışmalarına hız verdi. Karadeniz Fırtınası Visca yakınlaşmasının ardından sezonu kapatan Edgar Le'nin boşluğunu dolduracak. Bordo mavililer Kaan Ayhan ve Samuel Gigot 'u listeye aldı.