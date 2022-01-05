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Trabzonspor'un gözü Samuel Gigot ve Kaan Ayhan'da

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Giriş: 05.01.2022 10:20
Süper Lig lideri Trabzonspor devre arasında eksik bölgelerini tamamlamak için transfer çalışmalarına hız verdi. Karadeniz Fırtınası Visca yakınlaşmasının ardından sezonu kapatan Edgar Le'nin boşluğunu dolduracak. Bordo mavililer Kaan Ayhan ve Samuel Gigot 'u listeye aldı.
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