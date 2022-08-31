31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Trabzonspor'da ayrılık! Andreas Cornelius Kopenhag'a transfer oldu
Kopenhag, Andreas Cornelius için Trabzonspor'la anlaşma sağlandığını açıkladı. Danimarka kulübü Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda bordo-mavili kulübü elemişti. Bu arada Trabzonspor'un transfer için kasasına koyacağı rakam da belli oldu.