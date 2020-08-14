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Trabzonspor'da 1 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

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Giriş: 14.08.2020 14:09
Trabzonspor'da koronavirüs şoku... Bordo-mavililer 1 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Trabzonspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, Kovid-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıkları için tesislerde toplanacak takıma aynı gün gruplar halinde rutin Kovid-19 testi uygulanacağı da kaydedildi.

Trabzonspor'da 1 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Trabzonspor'da 1 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
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