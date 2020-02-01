Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! TS FB CANLI

Trabzonspor Fenerbahçe canlı izle! Süper Lig 20. hafta maçı TS FB canlı izleme ekranı futbol severler tarafından araştırılıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde hakem Ali Palabıyık’ın düdük çalacağı karşılaşma saat 20:00’de başlayacak. beIN Sports HD 1 canlı yayınla ekranlara gelecek karşılaşma ligde zirve yarışını da yakından ilgilendiriyor. Dev derbi öncesi ev sahibi Trabzonspor bir maç eksiğiyle ve topladığı 35 puanla ligde dördüncü sırada yer alıyor. Konuk Fenerbahçe ise 37 puan topladı ve lider Sivasspor’un yalnızca 4 puan gerisinde yer alıyor. Haberimizden Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izleme ekranına ulaşabilir ve maçın heyecanını yaşayabilirsiniz. İşte, TS FB canlı izleme sayfası!

Süper Lig 20. hafta maçı Trabzonspor Fenerbahçe canlı izle! Ligde kıran kırana süren şampiyonluk yarışı devam ediyor. TS FB canlı izleme sayfası sorgulanıyor. Şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek mücadele bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Dev karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. beIN Sports HD 1 canlı yayın ile izlenebilecek Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam yapacakları maçla 125. kez karşı karşıya gelecek. İşte, TS FB maçı canlı izleme ekranı…

TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ!

TRABZONSPOR'DA SON DURUM!

Karadeniz ekibi ligde oynadığı son 3 maçı da kazanarak zirve mücadelesini sürdürdü. Trabzonspor'un ligin 19. haftasında Malatya'da oynaması gereken Yeni Malatyaspor maçı, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenmişti. Trabzonspor kazandığı 35 puan ve bir maç eksiğiyle ligin 4. sırasında yer alıyor.

Trabzonspor'da zorlu maç öncesinde Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Yukatel Denizlispor ile oynanılan kupa maçında kırmızı kart gören Nwakaeme de bu akşam zorlu mücadelede görev alamayacak.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM!

Sivasspor mağlubiyetinin ardından ligde oynadığı son 4 maçı da kazanarak seri yakalayan sarı lacivertli ekipte ise moraller yerinde. Son olarak sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçı da kazanıp liderlik yolunda büyük bir adım atmak istiyor.

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında tek futbolcu dışında eksiği bulunmuyor. Son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor karşısında da forma giyemeyecek.

Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette ise görev verilmesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkabilecek.

Sarı-lacivertliler, yeni yılda oynadığı 4 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ligde Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı iki maçın birini kazandı, birinde berabere kalarak, rakibini eledi.