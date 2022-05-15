Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması! Ezberi bozduk, devamı gelecek

2021/2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kupa töreninde açıklamalarda bulundu. Başarılı spor adamı Ağaoğlu, "Bu şampiyonluk için Trabzonspor küllerinden doğdu dediler, küllerinden doğmadık o ateş hiç sönmedi, o inancı içinde taşıyan insanlar o tabloyu bize şu an yaşatıyor. Ezberi bozduk, devamı gelecek." şeklinde konuştu.