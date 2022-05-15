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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk açıklaması! Ezberi bozduk, devamı gelecek

İHA
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Giriş: 15.05.2022 13:13
2021/2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kupa töreninde açıklamalarda bulundu. Başarılı spor adamı Ağaoğlu, "Bu şampiyonluk için Trabzonspor küllerinden doğdu dediler, küllerinden doğmadık o ateş hiç sönmedi, o inancı içinde taşıyan insanlar o tabloyu bize şu an yaşatıyor. Ezberi bozduk, devamı gelecek." şeklinde konuştu.
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