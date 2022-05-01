Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı'dan ortak basın toplantısı

2021-2022 Süper Lig Sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu. Maçtan sonra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Ağaoğlu, "Belki playoff'dan gideriz belki direkt gideriz. Şampiyonlar Ligi planımız belli. Trabzonspor'un planını uygularsanız siz de başarılı olursunuz. Değerli hocamıza, futbolcularımıza, taraftarlarımıza, camiamıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

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