26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Trabzonspor - Başakşehir maçında Hasan Ali Kaldırım'ın pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu'ndan canlı yayında flaş sözler

Trabzonspor - Başakşehir maçında Hasan Ali Kaldırım'ın pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu'ndan canlı yayında flaş sözler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2021 23:25
Güncelleme:25.12.2021 23:25
Süper Lig'in 19 haftasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maça Başakşehirli Hasan Ali Kaldırım'ın 77.dakikada ceza sahası içinde yaptığı müdahale damga vurdu. Hasan Ali Kaldırım'ın hamlesi sonrası Trabzonsporlu oyuncular penaltı beklerken hakem Halil Umut Meler pozisyonda penaltı olmadığına karar vererek oyunu devam ettirdi. A Spor ekranlarında pozisyonu yorumlayan Erman Toroğlu VAR hakemine yüklenirken "Hasan Ali Kaldırım'ın topa müdahalesi kontrolsüz hareketten dolayı penaltı. Bu yorumu 15 senedir ligde olan Hakan Ceylan yapsaydı, hakemlik verirlerdi babasının torpiliyle." ifadelerini kullandı.
Hasan Ali Kaldırım’ın pozisyonu penaltı mı?
Hasan Ali Kaldırım'ın pozisyonu penaltı mı?
Beşiktaş’ta Fikret Orman skandalı
Beşiktaş'ta Fikret Orman skandalı
Fikret Orman için ihraç talebi!
Fikret Orman için ihraç talebi!
Trabzonspor’dan transfer hamlesi
Trabzonspor'dan transfer hamlesi
Zirvede zorlu viraj
Zirvede zorlu viraj
Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin başına mı geçiyor?
Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor?
Yeşil sahada öldüren darbe! O an kamerada
Yeşil sahada öldüren darbe! O an kamerada
Malatya’da maç sonu ortalık karıştı! Adil Gevrek hakem Hüseyin Göçek’e saldırdı - Video izle
Malatya'da maç sonu ortalık karıştı! Adil Gevrek hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı - Video izle
’’9 kişi nasıl defans yapılır gösterdik’’
''9 kişi nasıl defans yapılır gösterdik''
Trabzonspor’un 2. golünde el var mı? Toroğlu açıkladı!
Trabzonspor'un 2. golünde el var mı? Toroğlu açıkladı!
Vitor Pereira dönemi sona erdi
Vitor Pereira dönemi sona erdi
Önder Karaveli: “Bugün daha iyi olan taraftık”
Önder Karaveli: “Bugün daha iyi olan taraftık”
Daha Fazla Video Göster