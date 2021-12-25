Trabzonspor - Başakşehir maçında Hasan Ali Kaldırım'ın pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu'ndan canlı yayında flaş sözler

Süper Lig'in 19 haftasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maça Başakşehirli Hasan Ali Kaldırım'ın 77.dakikada ceza sahası içinde yaptığı müdahale damga vurdu. Hasan Ali Kaldırım'ın hamlesi sonrası Trabzonsporlu oyuncular penaltı beklerken hakem Halil Umut Meler pozisyonda penaltı olmadığına karar vererek oyunu devam ettirdi. A Spor ekranlarında pozisyonu yorumlayan Erman Toroğlu VAR hakemine yüklenirken "Hasan Ali Kaldırım'ın topa müdahalesi kontrolsüz hareketten dolayı penaltı. Bu yorumu 15 senedir ligde olan Hakan Ceylan yapsaydı, hakemlik verirlerdi babasının torpiliyle." ifadelerini kullandı.