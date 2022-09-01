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TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi! Hamit Altıntop ölümden döndü

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Giriş: 01.09.2022 19:57
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Riva Tesisleri'nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından TFF binasına yönelik silahla 7 el ateş edildi. Kurşunlardan üçü başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda Hamit Altıntop'un ölümden döndüğü belirtilirken olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan çok sayıda kulüp yaşanan saldırıya ilişkin geçmiş olsun mesajı yayınladı. A Spor Muhabiri Ahmet Selim Kul ise TFF binası önünde yaptığı canlı yayında saldırıda kullanılan silahın uzun namlulu olduğunun iddia edildiğini ifade etti. İşte detaylar...
Hamit Altıntop ölümden döndü! TFF binasına silahlı saldırı
Hamit Altıntop ölümden döndü! TFF binasına silahlı saldırı
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