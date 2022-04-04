TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti! Nihat Özdemir neden istifa etti?

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. Nihat Özdemir, Riva'da yönetim kuruluna ve kulüp başkanlarına istifanın gerekçelerini anlattı. Federasyondan resmi açıklama bekleniyor. A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, A Haber’de konuyla ilgili detayları anlattı. Bilgin, "Bir süredir bu konuşuluyordu. Nihat Özdemir şu ifadeyi kullanıyor artık çok yıprandım çok yoruldum arkadaşlarıma bugün Kulüpler Birliği ile de toplantı vardı burada bulunan kulüp yöneticilerine de istifa kararımı ilettim artık benden buraya kadar dedi." ifadelerini kullandı. Bilgin, "Bunun gerekçesi hem MHK hem de yayın ihalesi ile ilgili sıkıntılı ve zor bir süreç var bu sürecin de yıprattığını yakınen biliyoruz. Bu sıkıntılardan sonra daha fazla devam etmek istemedi." dedi.

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