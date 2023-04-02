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Süper Lig'in zirvesi için kritik 90 dakika

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.04.2023 16:28
Spor Toto Süper Lig'in 27. Haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadeleden çıkacak sonuç şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek. 20.30'da başlayacak karşılaşma öncesi son gelişmeleri Aykut İnce aktardı.
Süper Lig’in zirvesi için kritik 90 dakika
Süper Lig'in zirvesi için kritik 90 dakika
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