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Süper Lig ekibi Erol Bulut'u duyurdu | İşte yeni takımı
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran 46 yaşındaki Erol Bulut, başkan vekili Cevdet Akınal ile yöneticiler Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin katıldığı törenle sözleşmeyi imzaladı.
Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza 'hoş geldin' diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Gaziantep FK kulübü resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlaşmaya ilişkin bir paylaşım gerçekleştirdi
Yeni Teknik Direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katılımıyla üç yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
🟥⬛️ GAZİANTEP'E HOŞ GELDİN EROL BULUT!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) May 20, 2021
👉 https://t.co/CIcALhdUeK pic.twitter.com/Dm5LyT0gs4