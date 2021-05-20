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Süper Lig ekibi Erol Bulut'u duyurdu | İşte yeni takımı

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Giriş: 20.05.2021 20:27
Güncelleme:20.05.2021 21:07
Fenerbahçe'den sezon ortasında ayrılan Erol Bulut, Süper Lig ekibiyle anlaştı. Tecrübeli teknik adamın 3 yıllık sözleşmeye imza attığı duyuruldu. Son dakika spor haberinin detayları haberimizde...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran 46 yaşındaki Erol Bulut, başkan vekili Cevdet Akınal ile yöneticiler Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin katıldığı törenle sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut'a kırmızı-siyahlı camiamıza 'hoş geldin' diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gaziantep FK kulübü resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlaşmaya ilişkin bir paylaşım gerçekleştirdi

Yeni Teknik Direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katılımıyla üç yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

🟥⬛️ GAZİANTEP'E HOŞ GELDİN EROL BULUT!

👉 https://t.co/CIcALhdUeK pic.twitter.com/Dm5LyT0gs4

— Gaziantep FK (@GaziantepFK) May 20, 2021
Süper Lig ekibi Erol Bulut'u duyurdu
Süper Lig ekibi Erol Bulut'u duyurdu
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