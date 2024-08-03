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Süper Kupa'da süper heyecan! Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi nefesler tutuldu...

Süper Kupa'da süper heyecan! Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi nefesler tutuldu...

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Giriş: 03.08.2024 12:52
2023-24 sezonu şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı maçta her iki takım da yeni sezona kupa ile başlangıç yapmak isterken, takımların muhtemel 11'leri de belli oldu. 20.45'te başlayacak dev derbi ATV ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. İşte detaylar... .
Süper Kupa’da süper heyecan
Süper Kupa'da süper heyecan
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