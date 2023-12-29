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Süper Kupa için geri sayım! Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması 20.45'te ATV'de yayınlanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 14:42
Süper Kupa'nın sahibi bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçıyla belli olacak. Karşılaşma 20.45'te ATV'de yayınlanacak. Detayları A Spor ekiplerinden Melike Çelik Riyad'dan aktardı.
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Süper Kupa için geri sayım!
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