A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finali mücadelesinde Portekiz ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Stefan Kuntz, "Sadece Ronaldo'ya karşı değil, 11 oyuncuya karşı mücadele edeceğiz" dedi.