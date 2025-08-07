07 Ağustos 2025, Perşembe

Spor spikeri Ümit Aktan hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski futbolcusu, Türk spor basınının ünlü ismi Ümit Aktan, hayatını kaybetti. Galatasaray'ın, sosyal medya hesabından yapıldığı açıklamada, "Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." denildi.
