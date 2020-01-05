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05.01.2020

Son dakika: Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan flaş transfer kararı! 8 futbolcu ile... |Video

Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan flaş karar... Aralık ayı başında takımın başına geçen Tayfur Havutçu'dan beklenen neşter geldi. Süper Lig'in ilk yarısını 15 puanla 14. sırada tamamlayan 8 futbolcu ile yolları ayırma kararı aldı. A Spor muhabiri Mustafa Mandev ayrıntıları canlı yayında aktardı. İşte o isimler...

İşte Kasımpaşa'dan ayrılması beklene futbolcuların isimleri; Veysel Sarı, Azad Toptik, Mustafa Pektemek, Strahil Popov, Olivier Veigneau, Karim Hafez, Uğurcan Yazgılı ve Abdul Khalili...

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