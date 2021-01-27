Son dakika haberi... Süper kupa final maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan son takım olan Trabzonspor, Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir sahasına konuk oluyor. Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa maçı ne zaman? Saat kaçta? Süper Kupa maçı hangi kanalda? Ayrıntıları A Spor ekibinden Emre Kaplan aktardı.

Son dakika haberi... Süper kupa final maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan son takım olan Trabzonspor, Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir sahasına konuk oluyor. Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa maçı ne zaman? Saat kaçta? Süper Kupa maçı hangi kanalda? Ayrıntıları A Spor ekibinden Emre Kaplan aktardı.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Bu zorlu mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.