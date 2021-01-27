27 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Son dakika: Süper Kupa sahibini buluyor! Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Son dakika: Süper Kupa sahibini buluyor! Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2021 14:59
Güncelleme:27.01.2021 15:09
Son dakika haberi... Süper kupa final maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan son takım olan Trabzonspor, Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir sahasına konuk oluyor. Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa maçı ne zaman? Saat kaçta? Süper Kupa maçı hangi kanalda? Ayrıntıları A Spor ekibinden Emre Kaplan aktardı.

Son dakika haberi... Süper kupa final maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan son takım olan Trabzonspor, Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir sahasına konuk oluyor. Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa maçı ne zaman? Saat kaçta? Süper Kupa maçı hangi kanalda? Ayrıntıları A Spor ekibinden Emre Kaplan aktardı.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Bu zorlu mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Süper Kupa sahibini buluyor!
Süper Kupa sahibini buluyor!
Savaş Çorlu, Galatasaray'ın Yeni Orta Saha Transferini Açıkladı! İşte Flaş İsim / Transfer Raporu
Savaş Çorlu, Galatasaray'ın Yeni Orta Saha Transferini Açıkladı! İşte Flaş İsim / Transfer Raporu
Beşiktaş'ta Hulk Transferinde Flaş Gelişme! Sercan Dikme Tüm Detayları Açıkladı / Transfer Raporu
Beşiktaş'ta Hulk Transferinde Flaş Gelişme! Sercan Dikme Tüm Detayları Açıkladı / Transfer Raporu
Fenerbahçe'nin Yeni Golcüsü Marega! Yönetim Oyuncu İle Büyük Ölçüde Anlaştı / Transer Raporu
Fenerbahçe'nin Yeni Golcüsü Marega! Yönetim Oyuncu İle Büyük Ölçüde Anlaştı / Transer Raporu
Volkan Demir: Galatasaray Dorukhan İle İlgileniyor / Transfer Raporu / 26.01.2021
Volkan Demir: "Galatasaray Dorukhan İle İlgileniyor" / Transfer Raporu / 26.01.2021
Levent Tüzemen: Kayserispor Maçında Pelkas'a Hayran Kaldım / 90'A / 26.01.2021
Levent Tüzemen: "Kayserispor Maçında Pelkas'a Hayran Kaldım" / 90'A / 26.01.2021
Kemal Belgin: Mesut Özil Keşke Türk Milli Takımını Seçseydi / 90'A / 26.01.2021
Kemal Belgin: "Mesut Özil Keşke Türk Milli Takımını Seçseydi" / 90'A / 26.01.2021
Kemal Belgin: Mesut Özil Keşke Türk Milli Takımını Seçseydi / 90'A / 26.01.2021
Kemal Belgin: "Mesut Özil Keşke Türk Milli Takımını Seçseydi" / 90'A / 26.01.2021
Avcı ve Buruk'tan maç öncesi basın toplantısı
Avcı ve Buruk'tan maç öncesi basın toplantısı
Mostafa Mohamed Galatasaray'da! Emre Kaplan Futbolcunun Geliş Tarihini Açıkladı
Mostafa Mohamed Galatasaray'da! Emre Kaplan Futbolcunun Geliş Tarihini Açıkladı
Golcü futbolcu Galatasaray'da...
Golcü futbolcu Galatasaray'da...
Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa Maçı Öncesi Okan Buruk Basın Toplantısı Düzenledi
Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa Maçı Öncesi Okan Buruk Basın Toplantısı Düzenledi
Daha Fazla Video Göster