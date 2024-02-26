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Son dakika: Galatasaray'da büyük şok! TFF'den Mauro Icardi'ye ceza....

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 12:50
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü maçında yaptığı hareket nedeniyle  Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye bir maç ceza verdi.
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