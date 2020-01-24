Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rakipleri belli oldu |Video

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının tarihleri belli oldu. İlk karşılaşmaların 4-5-6 Şubat tarihlerinde oynanacağı müsabakalarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. İşte çeyrek finalistler; Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe - Kırklarelispor, Trabzonspor - Erzurumspor ve Antalyaspor - Sivasspor ile eşleşti. Maçlar ATV-A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının tarihleri belli oldu. İlk karşılaşmaların 4-5-6 Şubat tarihlerinde oynanacağı müsabakalarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

İşte çeyrek finalistler; Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe - Kırklarelispor, Trabzonspor - Erzurumspor ve Antalyaspor - Sivasspor ile eşleşti. Maçlar ATV-A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.