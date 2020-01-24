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24.01.2020
Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rakipleri belli oldu |Video
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının tarihleri belli oldu. İlk karşılaşmaların 4-5-6 Şubat tarihlerinde oynanacağı müsabakalarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. İşte çeyrek finalistler; Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe - Kırklarelispor, Trabzonspor - Erzurumspor ve Antalyaspor - Sivasspor ile eşleşti. Maçlar ATV-A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının tarihleri belli oldu. İlk karşılaşmaların 4-5-6 Şubat tarihlerinde oynanacağı müsabakalarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.
İşte çeyrek finalistler; Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe - Kırklarelispor, Trabzonspor - Erzurumspor ve Antalyaspor - Sivasspor ile eşleşti. Maçlar ATV-A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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