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16.04.2020

Son dakika: Futbol maçları ne zaman başlayacak? Akhisar teknik direktörü Yılmaz Vural A Haber'de açıkladı | Video

Son dakika: Corona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Lig ve alt lig karşılaşmaları ne zaman başlayacak? Akhisar teknik direktörü Yılmaz Vural A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca liglerin, 15 Haziran'da başlayabileceğini ifade etti.

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