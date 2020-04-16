Son dakika: Futbol maçları ne zaman başlayacak? Akhisar teknik direktörü Yılmaz Vural A Haber'de açıkladı | Video

Son dakika: Corona virüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Süper Lig ve alt lig karşılaşmaları ne zaman başlayacak? Akhisar teknik direktörü Yılmaz Vural A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca liglerin, 15 Haziran'da başlayabileceğini ifade etti.