Son dakika | Fenerbahçe Beko'dan flaş corona virüs açıklaması: 4 kişi pozitif çıktı | Video

Son dakika haberi...Fenerbahçe Kulübü: Sağlık Bakanlığımızdan gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür.