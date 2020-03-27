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27.03.2020

Son dakika | Fenerbahçe Beko'dan flaş corona virüs açıklaması: 4 kişi pozitif çıktı | Video

Son dakika haberi...Fenerbahçe Kulübü: Sağlık Bakanlığımızdan gelen test sonuçlarına göre, test yapılan 12 kişi içerisinde  1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğu görülmüştür.

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