Son dakika: Fatih Terim'den Lazio maçı öncesi flaş açıklamalar

Temsilcimiz Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve futbolculardan Halil Dervişoğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, "Lazio maçı için heyecanlıyım. İlk defa burada oynayacağım. Takım olarak konsantre olmuş durumdayız" ifadelerini kullandı. Terim ise "Marsilya, Lazio, Lokomotiv ve Galatasaray… Avrupa kültürü olan, oynadığı her yerde köklü kulüpler. Avrupa’da çok bulunmuş kulüpler. Açıkçası bir Şampiyonlar Ligi kurası gibi bir grup. Hepsi çok güçlü" dedi.