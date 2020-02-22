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22.02.2020

Son dakika: Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs devrildi! | Video

Erzurum'un Aşkale ilçesinde deplasman maçına gelen Bursaspor taraftarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, bugün saat 09.15 sıralarında Aşkale ilçesi Tepebaşı geçidinde meydana geldi.

TFF 1'nci Lig Büyükşehir Belediye Erzurumspor -Bursaspor maçını izlemek için Erzurum'a gelen Bursaspor taraftarını taşıyan 16 AHL 409 plakalı otobüs, önündeki TIR'a çarpmamak için manevra yaptı. Yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, Aşkale İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen otobüsteki taraftarlar ise diğer otobüslere sevk edildi. Kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluşurken, Tepebaşı Geçidi yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı.

BURSASPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Bursaspor Kulübü, Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaza geçiren taraftarları için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeşil beyazlı kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Takımımızın Erzurum deplasmanında oynayacağı maç için Bursa'dan Erzurum'a hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu otobüsün Aşkale'de yoldan çıkarak devrildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz."

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