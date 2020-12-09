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Videolar Spor Videoları Son dakika | Başkan Erdoğan'dan ırkçılığa karşı net tavır: Bu yaklaşım asla affedilemez

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan ırkçılığa karşı net tavır: Bu yaklaşım asla affedilemez

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Giriş: 09.12.2020 13:35
Güncelleme:09.12.2020 13:36
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. PSG-Başakşehir maçında yaşanan hakem skandalına ilişkin konuşan Başkan Erdoğan "Fransa'daki PSG-Başakşehir maçında meydana gelen bu hadise hakikaten Fransa'nın son dönemlerdeki özellikle ırkçı yaklaşımlarının yeni bir ifadesidir. Buradaki bu yaklaşım asla affedilemez." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ziyareti öncesi gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in yaşadığı hakem skandalına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"BU YAKLAŞIM AFFEDİLEMEZ"
(Paris'te ırkçı hakem skandalı) Fransa'daki Başakşehir-PSG maçında meydana gelen bu hadise hakikaten Fransa'nın son dönemlerdeki özellikle ırkçı yaklaşımlarının yeni bir ifadesidir. Buradaki bu yaklaşım asla affedilemez. Nitekim ben de dün akşam bununla ilgili Twitter hesabımdan açıklamalarımı yaptım. Gerek parti sözcümüz gerek aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz açıklamalarımızı yaptık. Bu duruşu aynı kararlılıkla devam ettireceğiz.

Dün akşam Başakşehir çok kararlı bir duruş sergiledi ve sahadan çekilmeleri, Romen hakemi almalarına rağmen arkadaşlar direndiler, 'bizim için yeterli olmaz' dediler. Hakemlerin dördünün de değiştirilmesi kararı verildi. Tabi burada Demba Ba falan çok kararlı durdular. Bu kararlı duruş sonrasında da bu akşama alındı maç.

Fransa ırkçı yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Temenni ederiz ki bu akşamki maç suhuletle devam eder.

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