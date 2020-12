No to racism ne demek, Türkçe anlamı nedir? Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti. Irkçı söylemlerin ardından Webo'ya ve Başakşehir'e sosyal medyadan destekler çığ gibi büyüdü. Destek paylaşımlarında "No to racism" ifadelerine yer veriliyor. Peki, No to racism ne demek? "No to racism" paylaşımlarının Türkçe anlamı nedir? İşte merak edilenler...

NO TO RACISM NE DEMEK?

"No to racism" ifadesinin Türkçe karşılığı "Irkçılığa Hayır" anlamına geliyor. Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi.

Medipol Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.