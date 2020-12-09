No to racism ne demek? PSG - Başakşehir maçı sonrası yapılan "No to racism" paylaşımlarının Türkçe anlamı nedir?
No to racism ne demek? PSG ile karşılaşan Medipol Başakşehir, dördüncü hakemin antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması nedeniyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. Temsilcimiz Başakşehir'e sosyal medyadan milyonlarca kullanıcı tarafından "No to racism" paylaşımlarıyla destek yağdı. PSG - Başakşehir maçı sonrası gündeme gelen "No to racism" paylaşımlarının ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, No to racism ne demek? "No to racism" paylaşımlarının Türkçe anlamı nedir? İşte cevaplar...
No to racism ne demek, Türkçe anlamı nedir? Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti. Irkçı söylemlerin ardından Webo'ya ve Başakşehir'e sosyal medyadan destekler çığ gibi büyüdü. Destek paylaşımlarında "No to racism" ifadelerine yer veriliyor. Peki, No to racism ne demek? "No to racism" paylaşımlarının Türkçe anlamı nedir? İşte merak edilenler...
NO TO RACISM NE DEMEK?
"No to racism" ifadesinin Türkçe karşılığı "Irkçılığa Hayır" anlamına geliyor. Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi.
Medipol Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, DÖRDÜNCÜ HAKEM SAHADA KALIRSA PSG MAÇINA DEVAM ETMEME KARARI ALDI
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yaptıkları maçta yardımcı antrenörleri Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun sahada kalması durumunda müsabakaya devam etmeyeceklerini söyledi.
Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, "Dünya futbolu için çok kötü bir gün ve an. Dördüncü hakem orta hakemi ikaz ediyor ve 'Atmalıyız.' diyor. Kırmızı kartla gelip, kartı gösterirken Webo'yu göstererek 'Negro' diyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Dördüncü hakem maçta kalırsa maça çıkmama kararı aldık. Eğer dördüncü hakem UEFA delegesi tarafından saha dışına çıkarılırsa maça devam edeceğiz. Başka türlü maça devam etmiyoruz. Bunu açık ilan ettik. Eğer dördüncü hakem çekilirse maça devam etme kararımız var. Onun dışında maça çıkmayacağız." diye konuştu.
Göksel Gümüşdağ, "Şu an bekliyoruz. Eğer dördüncü hakemde ısrarcı olurlarsa, böyle bir ırkçılığa UEFA'nın, dünyanın en büyük organizasyonunda göz yumarlarsa Başakşehir Futbol Kulübü olarak bunun sonuçlarına katlanırız ama duyarsız kalamayız." ifadelerini kullandı.
WEBO'YA IRKÇI SÖYLEMDE BULUNAN RUMEN HAKEM, MAÇTAN ALINDI
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasında yardımcı antrenörleri Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun UEFA tarafından maçtan alındığını açıkladı.
Webo'ya yapılan ırkçı saldırının ardından Coltescu'nun maça devam etmesi durumunda sahaya çıkmayacaklarını UEFA'ya ilettiklerini aktaran Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, "Dördüncü hakemi UEFA aldı. Bize bilgisi geldi. Saha dışına çıkardı. Ya dördüncü hakem getirecekler ya da dördüncü hakemsiz devam edeceğiz. Bu hakem maçın dışında olmadan maça başlamayacağımızı açık ve net bir şekilde söyledik." ifadelerini kullandı.
PARİS SAINT-GERMAIN'DEN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E DESTEK PAYLAŞIMI
Fransa temsilcisi Paris Saint Germain (PSG), Medipol Başakşehir'in sosyal medya hesabındaki "Irkçılığa hayır" mesajını kendi sosyal medya hesabında paylaştı.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajını paylaşarak tepki gösterdi.
PSG de resmi Twitter hesabından Başakşehir'in bu mesajını paylaşarak destekte bulundu.
Medipol Başakşehir, Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitmişti.
PSG-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINA HOLLANDALI HAKEM DANNY MAKKELİE ATANDI
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bugün (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek Paris Saint Germain (PSG) - Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi atadı.
UEFA'nin internet sitesindeki müsabaka bilgi sayfasına karşılaşmanın yeni hakem ekibi eklendi. Buna göre, bugün kaldığı yerden devam edecek müsabakada Danny Makkelie düdük çalacak.
Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski olacak.
Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalya'dan Marco Di Bello görev alacak. Di Bello'nun yardımcılığını (AVAR) ise Maurizio Mariani üstlenecek.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında PSG ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitmişti.