Dünya Raporu | Letonya'da korku dolu anlar! Hindistan'da maymun istilası, Çin'de robot şovu

Letonya'da trene yetişmek için raylardan geçmeye çalışan bir çocuk, ezilmekten son anda kurtuldu. Polonya'da elektrikli scooter ile sahaya giren bir kişi futbol maçının durmasına neden oldu. Hindistan'da Tac Mahal çevresindeki maymunlar turistlere ve bölge sakinlerine saldırırken Peru'da şiddetli yağışların yol açtığı selde araçlar sürüklendi. Çin'in Şencen kentindeki teknoloji fuarında insansı robotlar yeteneklerini sergiledi. Yine Çin'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle dev bir balığı andıran tuz gölü, dron kamerasıyla görüntülendi. İşte Dünya Raporu'na yansıyan gelişmeler...