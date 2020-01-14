Sivasspor-Yeni Malatyaspor karşılaşma sonucu: 4-0 | Sivas ikinci yarı tek attı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında A Spor ekranlarında canlı yayınlanan ve 18.30'da başlayan Sivasspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasının son düdüğü çaldı. Sivasspor evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor ağlarına ilk 45 dakikada 3 gol bıraktı. Sivasspor'un gollerini Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Yatabare kaydetti. İkinci yarı ise karşılaşmadan tek gol sesi çıktı. Sivasspor'un karşılaşmadaki 4. golünü de Mert Hakan Yandaş attı.