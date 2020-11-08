Sivasspor Galatasaray maçındaki penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu canlı yayında açıkladı

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Maçın ilk yarısında ev sahibi ekip lehine verilen penaltı kararı doğru muydu? Eski hakem ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu kararı canlı yayında yorumladı.

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Maçın ilk yarısında ev sahibi ekip lehine verilen penaltı kararı doğru muydu? Eski hakem ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu kararı canlı yayında yorumladı.

"NET PENALTI"

Toroğlu, Sivasspor'un 44. kazandığı penaltı kararıyla ilgili "Net penaltı" yorumunu yaptı.