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Sivasspor Galatasaray maçındaki penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu canlı yayında açıkladı

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Giriş: 08.11.2020 20:23
Güncelleme:08.11.2020 20:38
Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Maçın ilk yarısında ev sahibi ekip lehine verilen penaltı kararı doğru muydu? Eski hakem ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu kararı canlı yayında yorumladı.

Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Maçın ilk yarısında ev sahibi ekip lehine verilen penaltı kararı doğru muydu? Eski hakem ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu kararı canlı yayında yorumladı.

"NET PENALTI"

Toroğlu, Sivasspor'un 44. kazandığı penaltı kararıyla ilgili "Net penaltı" yorumunu yaptı.

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