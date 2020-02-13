Sivasspor Antalyaspor canlı izle! ZTK çeyrek final A Spor canlı yayın! | Video

Sivasspor Antalyaspor canlı izle! ZTK çeyrek final rövanş maçı A Spor canlı yayın ile ekranlara geliyor. Kupadaki son yarı finalistin belirleneceği Sivasspor Antalyaspor maçı canlı izle! Yeni 4 Eylül Stadı’nda bu akşam saat 19:15’te başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İşte, Sivasspor Antalyaspor maçı A Spor canlı izleme ekranı…

Sivasspor Antalyaspor canlı izle! A Spor canlı yayın ile ekranlara gelecek Sivasspor Antalyaspor maçı izle! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında nefes kesece mücadele bu akşam saat 19:15'te başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği mücadele Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. İki takım arasında kupanın ilk ayağında oynanan mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle stadın zemini karla kaplanırken, maçın oynanmasına karar verildi.

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Podolski transferiyle ses getiren Akdeniz ekibi karşısında yarı final vizesi arayacak. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, her iki kulvarda da yollarına devam etmek istediklerini belirtip "Asla pes etmeyeceğiz" dedi.

Tamer Tuna'lı Antalya da, ligdeki çıkışını yarı finalle perçinlemek istiyor. Nefes kesecek bu mücadele, A Spor ekranlarından şifresiz ve HD kalitesinde yayınlanacak.

KUPADA 3. RANDEVU

Sivasspor ile Antalyaspor, kupada 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk olarak 1978-1979 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda karşı karşıya gelmişti.

Sivasspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek turu geçen taraf olmuştu. İki takım kupada 2. kez ise çeyrek final ilk maçında geçen hafta karşılaşmış maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.