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12.01.2020

Sergen Yalçın'dan Guilherme sözleri |Video

BTC Turk Yeni Malatyaspor'un başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, Guilherme'nin Beşiktaş'a olası transferi hakkında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Transfere dair özel açıklamalarda bulunan Yalçın, "Guilherme Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacaktır. Son derece profesyonel ve uyumlu bir oyuncu, hiç sorun yaşamadık. İsmimin Beşiktaş ile anılması beni mutlu ediyor ama her şeyin bir zamanı var." ifadelerini kullandı.

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