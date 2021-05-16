Sergen Yalçın: “Şampiyonluk Beşiktaş camiasına hayırlı olsun”

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, hiçbir zaman vazgeçmediklerini ifade ederek, tüm camiayı tebrik etti. Yalçın, Şampiyonluk Beşiktaş camiasına hayırlı olsun” dedi.

Süper Lig'inde 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2020-2021 sezonunu 84 puanla lider tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergan Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sergen Yalçın'ın konuşması esnasında Beşiktaşlı futbolcular basın toplantısına girerek şampiyonluklarını kutladı.





"Şampiyonluk Beşiktaş camiasına hayırlı olsun"

Sergen Yalçın, şampiyonluğun ne demek olduğunu hep beraber gördüklerini ifade ederek, "Birlik, beraberlik, arkadaşlık, samimiyet, dostluk Bunların hepsi şampiyonluk ifadeleri. Oyuncularımızın yaptığı katkıyı konuşmaya bile gerek yok. Çok karakterli, aslan gibi sahada mücadele eden oyuncularımız var. Hiçbir zaman vazgeçmediler. Sezonun hiçbir noktasında mücadeleyi bırakmayan oyuncularımız var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bütün başarı oyuncularımızın. Biz elimizden geldiğince onlara ağabeylik yapmaya çalıştık. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, çok zorlu bir süreçte görev aldı. Tüm sezon boyunca oyuncuların maaşları ve primleri ödendi. Oyunculara da her zaman destek olarak çok büyük bir başkanlık örneği sergiledi. Böyle bir süreçte bu kadar sıkıntılı bir kulübe başkan olup bu yükün altına girmek herkesin harcı değildi. O yüzden Çebi başkanımızı hem cesaretinden hem de Beşiktaşlılığından ötürü tebrik etmek istiyorum. Sezon içinde düşüşler yaşadığımızda da hep destek oldu.

Başladığımdan beri yanımda olan Murat Şahin ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Tarihin en zor liginde şampiyon olduk. Bence bu şampiyonluğu olağanüstü şampiyonluk olarak nitelendiriyorum. Bunu başarmak çok kolay değildi. Rakiplerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Çok uzun zamandan beri yarışıyoruz. Bizle beraber lige renk kattılar. Ancak finalde kazanan biz olduk. Hiçbir zaman vazgeçmedik ve mücadeleyi bırakmadık. Zaman zaman sert çıkışlarımız oldu. Konuşurken bazı insanları kırmış olabiliriz ama hiç kimseye bilerek bir şey yapmadım. Sadece işimin gereğini yapmaya çalıştım. Şampiyonluk Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Gönül isterdi ki şampiyonluğu taraftarlarımızla beraber kutlayalım. İnşallah ileride de onlarla beraber kutlarız" dedi.