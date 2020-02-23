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23.02.2020

Sarı kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe Galatatasaray maçı için Kadıköy’e hareket etti |Video

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Kadıköy’e hareket etti. Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam 19.00’da Ülker Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için sarı-kırmızılı taraftarlar stada doğru yola çıktı. Türk Telekom Stadı’nda toplanan yaklaşık 2 bin 500 taraftar, önce güvenlik kontrolünden geçti. Ardından otobüslere geçen sarı-kırmızılılar, 29 otobüslük konvoy ile Ülker Stadı’na gitti.

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