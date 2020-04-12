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12.04.2020

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber A Haber'e konuştu! Rüştü Reçber koronavirüsü nasıl yendi?

Eski milli kaleci Rüştü Reçber, koronavirüsü 11 günlük tedavinin ardından yendi. Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, tanı ve tedavi sürecini anlattı. Işıl Reçber, doktorların tedavileri sayesinde eşi Rüştü Reçber'in süreci başarıyla atlattığını A Haber'de anlattı.

Koronavirüse yakalanan Rüştü Reçber, iyileşerek taburcu oldu. Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, A Haber'e tedavi sürecini anlattı.

"VİRÜS HIZLI İLERLEDİ"

Işıl Reçber, "Rüştü'nün semptomlarında ciddi bir şey yoktu. Zannedersem sporcu ve bağışıklık sisteminin güçlü olmasından dolayıydı. Benim ısrarlarımdan dolayı gitti. Çok hafif semptomlar vardı. Önce çok hafif bir halsizlik söz konusu oldu. Sonra yine çok hafif bir ateş. Arkasından ufak ufak öksürmeler oldu. Ben tedirgin oldum ve sağlık kuruluşuna gitmek için ısrar ettim. Koronavirüs teşhisi konulduğunda şoke olduk. Çünkü ağır semptomlar yoktu fakat hızlı ilerledi. Hızlı nefes alıp vermesi ve öksürükler hızlı gelişti." şeklinde konuştu.

Virüsün hızla ilerlediğini belirten Reçber, "Rüştü'nün ciğerlerine kadar inmiş ve zatürre başlangıcı olmuştu. Aslında hızlı gelişmiş ama zannedersem bağışıklık sisteminin güçlü olmasından dolayı fark ettirmedi." dedi.

"KİM OLURSANIZ OLUN AYNI TEDAVİ UYGULANIYOR"

A Haber'e konuşan Işıl Reçber, "Bu süreçte hastaneye gittiğimizde standart bir uygulama var. Hangi hastane ve kim olursanız olun bu prosedür uygulanıyor. Doktorlarımız da tecrübeli. İlk 3 gün biraz sıkıntılı geçti. Fakat doğru ilaç ve tedavi ile 11 günlük tedavi sonrasında şuan evde. Daha da iyi oluyor." ifadelerini kullandı.

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