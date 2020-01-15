Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! ZTK son 16 turu Rizespor GS canlı! | Video

Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Rizespor GS canlı yayın futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kupada son 16 turu heyecanı devam ediyor. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'ta başlayacak. Maçta hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Ç.Rizespor kupada Samsunpor’u elemişti. Galatasaray ise Tuzlaspor karşısında sürprize izin vermemişti. Heyecan dolu mücadele ATV canlı yayın le ekranlara gelecek. İşte, Rizespor Galatasaray maçı canlı izleme sayfası!

Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Son 16 turu ilk maçında Galatasaray zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya çıkıyor. Rizespor GS canlı yayın için futbolseverler araştırma yapıyor. Hakem Halis Özkahya'nın düdük çalacağı mücadele bu akşam saat 20:30'ta başlayacak. Karşılaşma ATV canlı yayınla izlenebilecek. Ev sahibi Karadeniz ekibi kupada daha önce Samsunspor'u elemişti. Galatasaray ise Tuzlaspor'u farklı geçmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanarak bu kupada en çok zafer elde eden kulüp ünvanını elinde bulunduran Galatasaray'ın2020 yılındaki ilk resmi mücadelesi Çaykur Rizespor maçı olacak. Antalya kampında Altay'ı 3-1, Adana Demirspor'u 1-0 yenen sarı kırmızılı ekip, 19 Ocak Pazar günü ligde oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı öncesinde Rizespor deplasmanında ter dökecek.

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Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın üstlendiği Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'na dördüncü turdan itibaren katıldı. Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Eleme Turu'na kadar 1074 Çankırı ve Samsunspor'u kupa dışında bıraktı. Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 17 maçta, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 20 puanla 12. sırada bulunuyor.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor ile son olarak Süper Lig'de karşı karşıya gelmişti. 11 Kasım 2019'da oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 2-0 kazanmıştı. .

Rövanş maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacak.