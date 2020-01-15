15 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
15.01.2020

Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! ZTK son 16 turu Rizespor GS canlı! | Video

Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Rizespor GS canlı yayın futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kupada son 16 turu heyecanı devam ediyor. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'ta başlayacak. Maçta hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Ç.Rizespor kupada Samsunpor’u elemişti. Galatasaray ise Tuzlaspor karşısında sürprize izin vermemişti. Heyecan dolu mücadele ATV canlı yayın le ekranlara gelecek. İşte, Rizespor Galatasaray maçı canlı izleme sayfası!

Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Son 16 turu ilk maçında Galatasaray zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya çıkıyor. Rizespor GS canlı yayın için futbolseverler araştırma yapıyor. Hakem Halis Özkahya'nın düdük çalacağı mücadele bu akşam saat 20:30'ta başlayacak. Karşılaşma ATV canlı yayınla izlenebilecek. Ev sahibi Karadeniz ekibi kupada daha önce Samsunspor'u elemişti. Galatasaray ise Tuzlaspor'u farklı geçmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nı 18 kez kazanarak bu kupada en çok zafer elde eden kulüp ünvanını elinde bulunduran Galatasaray'ın2020 yılındaki ilk resmi mücadelesi Çaykur Rizespor maçı olacak. Antalya kampında Altay'ı 3-1, Adana Demirspor'u 1-0 yenen sarı kırmızılı ekip, 19 Ocak Pazar günü ligde oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı öncesinde Rizespor deplasmanında ter dökecek.

RİZESPOR GALATASARAY CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın üstlendiği Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'na dördüncü turdan itibaren katıldı. Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Eleme Turu'na kadar 1074 Çankırı ve Samsunspor'u kupa dışında bıraktı. Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 17 maçta, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 20 puanla 12. sırada bulunuyor.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor ile son olarak Süper Lig'de karşı karşıya gelmişti. 11 Kasım 2019'da oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 2-0 kazanmıştı. .

Rövanş maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! | Video
Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! | Video
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu A Haber'e anlattı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu A Haber'e anlattı
Kayserispor - Fenerbahçe maçının 90 dakikası
Kayserispor - Fenerbahçe maçının 90 dakikası
Sivas ikinci yarı tek attı!
Sivas ikinci yarı tek attı!
Sivas'ta gol şov var!
Sivas'ta gol şov var!
Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle! | Video
Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle! | Video
Başakşehir - Kırklarelispor: 1-0
Başakşehir - Kırklarelispor: 1-0
Başakşehir - Kırklarelispor: 1-1
Başakşehir - Kırklarelispor: 1-1
Filenin sultanları Türkiye'de
Filenin sultanları Türkiye'de
Arda Turan ve oğlunun görüntüleri sosyal medyayı salladı
Arda Turan ve oğlunun görüntüleri sosyal medyayı salladı
Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a cevap
Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a cevap
A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı 3-0 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya'yı 3-0 yendi
Daha Fazla Video Göster