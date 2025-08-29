29 Ağustos 2025, Cuma

Reis: Avrupa’dan elendik, hayal kırıklığı yaşıyoruz

Reis: Avrupa’dan elendik, hayal kırıklığı yaşıyoruz

Giriş: 29.08.2025 01:30
UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Panathinaikos ile golsüz berabere kalan Samsunspor, turnuvaya veda etti. Maçın ardından konuşan Teknik Direktör Thomas Reis, elendikleri için büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirten Reis, özellikle ilk yarıda yakaladıkları net pozisyonları gole çeviremedikleri için üzgün olduklarını ifade etti. Avrupa defterini kapatan Samsunspor’un artık lige odaklanacağını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, gözlerini Trabzonspor maçına çevirdiklerini dile getirdi. Transfer konusunda da mesaj veren Reis, ofansif anlamda sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Forvetlerin performansından memnun kalmadığını aktaran Alman teknik adam, Muja’nın da ayrılmasıyla hücum hattında daha fazla oyuncuya ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Reis, yönetimle görüştüklerini ve 1-2 transfer daha yapmak istediklerini de açıkladı.
