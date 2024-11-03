03 Kasım 2024, Pazar
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Recep Uçar: İlk maçımız, harika bir galibiyet
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, RAMS Başakşehir galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "İlk maçımız, harika bir galibiyet. Bundan dolayı da bütün oyuncularımızı canıgönülden kutluyorum. Umarım bu güzel başlangıcın ardından sonuna kadar devam edebiliriz" dedi.