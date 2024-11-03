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Recep Uçar: İlk maçımız, harika bir galibiyet

Recep Uçar: İlk maçımız, harika bir galibiyet

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 03.11.2024 17:27
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, RAMS Başakşehir galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "İlk maçımız, harika bir galibiyet. Bundan dolayı da bütün oyuncularımızı canıgönülden kutluyorum. Umarım bu güzel başlangıcın ardından sonuna kadar devam edebiliriz" dedi.
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