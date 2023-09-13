13 Eylül 2023, Çarşamba
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Real Madrid’in Arda Güler kararı! İşte Şampiyonlar Ligi kadrosu
Fenerbahçe'den dev bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, bir antremanda dizinden sakatlanmıştı. Tedavisi devam eden yıldız futbolcu hakkında Real Madrid teknik direktörü Ancelotti kararını verdi. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grup etabında mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda milli oyuncumuz Arda Güler'in ismi de yer aldı.