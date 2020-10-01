Rangers Galatasaray maçı CANLI anlatım İZLE | Maç şifresiz olarak yayınlanacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek son viraj olan Rangers karşısına çıkıyor. İskoçya temsilcisiyLe karşılacak olan temsilcimizin maça başlayacak ilk 11 belli oldu. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak mücadeleyi ekibimiz kazanırsa gruplara kalacak. Peki RANGERS - GALATASARAY maçı ŞİFRESİZ mi yayınlanacak? Taraftarların merak ettiği o soru yanıt buldu. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele Teve2 ve Sport Smar ekranından CANLI yayınlanacak. Maç öncesi uzman isimler A Spor ekranında sarı kırmızılıların maça başlayacağı 11'i ve yaşanan son dakika gelişmelerini değerlendirdi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek son viraj olan Rangers karşısına çıkıyor. İskoçya temsilcisiyle karşılacak olan temsilcimizin maça başlayacak ilk 11 belli oldu. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak mücadeleyi ekibimiz kazanırsa gruplara kalacak. Peki RANGERS - GALATASARAY maçı ŞİFRESİZ mi yayınlanacak? Taraftarların merak ettiği o soru yanıt buldu. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele Teve2 ve Sport Smar ekranından CANLI yayınlanacak.

RANGERS - GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

Maç öncesi uzman isimler A Spor ekranında sarı kırmızılıların maça başlayacağı 11'i ve yaşanan son dakika gelişmelerini değerlendirdi.

RANGERS - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK? İŞTE MAÇIN YAYINLANCAĞI KANALLAR

Rangers - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı 1 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te Ibrox Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Teve2 kanalından şifresiz yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda Misli.com IOS ve Android uygulamalarında canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasına kalmak için Rangers ile karşı karşıya geliyor.

Önce Azerbaycan'ın Neftçi Bakü, ardından Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını eleyen sarı-kırmızılı ekip, İskoçya temsilcisini de saf dışı bırakarak gruplarda mücadele etme hakkı kazanmak istiyor.

Fatih Terim'in öğrencileri sezona fırtına gibi başladı. Ligde ve Avrupa'da çıktığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray, bir kez daha sahadan zaferle ayrılarak Avrupa'da yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Rangers-Galatasaray müsabakası saat 21.45'te başlayacak ve maçı deneyimli hakem Andris Treimanis yönetecek. Mücadele teve2 ve Sport Smart'tan naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLAYACAĞI 11'LER BELLİ OLDU

Rangers: McGregor, Tevernier, Helander, Goldson, Kent, Kamara, Barisic, Arfield, Hagi, Davis, Morelos.

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Belhanda, Taylan, Babel, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao.