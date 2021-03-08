08 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları PSG - Başakşehir maçındaki hakem Sebastian Constantin Coltescu'nın cezası belli oldu

PSG - Başakşehir maçındaki hakem Sebastian Constantin Coltescu'nın cezası belli oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2021 19:48
Güncelleme:08.03.2021 20:10
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Paris Saint-Germain ile karşılaşan Başakşehir’de hakem Coltescu, Başakşehir yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu. UEFA, Rumen hakem Sebastian Constantin Coltescu'nun 30 Haziran 2021 tarihine kadar hakemlikten men edildiğini açıkladı.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında 8 Aralık 2020 tarihinde oynanan Fransa'daki maç, 4'üncü hakem Coltescu'nun ırkçı söylemleri nedeniyle yarıda kesilmiş, sonraki gün farklı hakemlerle oynanmıştı.

UEFA, yapılan soruşturma sonucu Sebastian Constantin Coltescu için sezon sonuna kadar men cezası verdi. Coltescu ayrıca bir eğitim programına da katılacak.

Öte yandan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ise karşılaşmadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 maç ceza verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PSG - Başakşehir maçı için karar
PSG - Başakşehir maçı için karar
Sercan Dikme, Beşiktaş Antrenmanından Son Gelişmeleri Aktardı! / Spor Ajansı / 08.03.2021
Sercan Dikme, Beşiktaş Antrenmanından Son Gelişmeleri Aktardı! / Spor Ajansı / 08.03.2021
Volkan Demir'den Konyaspor-Fenerbahçe Maçı Öncesi Flaş Tahminler! / Sabah Sporu
Volkan Demir'den Konyaspor-Fenerbahçe Maçı Öncesi Flaş Tahminler! / Sabah Sporu
Mahmut Alpaslan:Fenerbahçe'de Ana Santrfor Cisse Fakat Fazla Kullanılmadı / Sabah Sporu
Mahmut Alpaslan:"Fenerbahçe'de Ana Santrfor Cisse Fakat Fazla Kullanılmadı" / Sabah Sporu
Zeki Uzundurukan:Galatasaray İlk Yarıyı Boşa Harcadı, 70'ten Sonra Gerçek Galatasaray Gibi Oynadı
Zeki Uzundurukan:"Galatasaray İlk Yarıyı Boşa Harcadı, 70'ten Sonra Gerçek Galatasaray Gibi Oynadı"
Belhanda Galatasaray'da Kalmak İstiyor Mu? Zeki Uzundurukan Canlı Yayında Açıkladı!
Belhanda Galatasaray'da Kalmak İstiyor Mu? Zeki Uzundurukan Canlı Yayında Açıkladı!
Zeki Uzundurukan:Galatasaray 2 Puan Bıraktı Ama Falcao'yu Kazandı / Son Sayfa
Zeki Uzundurukan:"Galatasaray 2 Puan Bıraktı Ama Falcao'yu Kazandı" / Son Sayfa
Ahmet Selim Kul, Konyaspor-Fenerbahçe Maçı Öncesi Son Gelişmeleri Aktardı!
Ahmet Selim Kul, Konyaspor-Fenerbahçe Maçı Öncesi Son Gelişmeleri Aktardı!
Yunus Emre Sel, Trabzonspor-Alanyaspor Maçı Öncesi Son Gelişmeleri Aktardı!
Yunus Emre Sel, Trabzonspor-Alanyaspor Maçı Öncesi Son Gelişmeleri Aktardı!
Reha Kapsal: Fenerbahçe'nin Bu Kadrosu 4-4-2'yi Çok İyi Oynar! / Takım Oyunu / 07.03.2021
Reha Kapsal: "Fenerbahçe'nin Bu Kadrosu 4-4-2'yi Çok İyi Oynar!" / Takım Oyunu / 07.03.2021
Zeki Uzundurukan, Trabzonspor-Alanyaspor Maçı Öncesi Muhtemel 11'i Değerlendirdi!
Zeki Uzundurukan, Trabzonspor-Alanyaspor Maçı Öncesi Muhtemel 11'i Değerlendirdi!
Erman Toroğlu: Ali Şansalan Görmeden Çalıyor, Kimi Yiyorsunuz! / Galatasaray 2-2 Sivasspor
Erman Toroğlu: "Ali Şansalan Görmeden Çalıyor, Kimi Yiyorsunuz!" / (Galatasaray 2-2 Sivasspor)
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ