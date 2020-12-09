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PSG - Başakşehir maçında 4. hakemden ırkçı saldırı! Başakşehir sahadan çekildi

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Giriş: 09.12.2020 00:23
Şampiyonlar Ligi'nde PSG deplasmanına konuk olan temsilcimiz Başakşehir, sahalarda eşi benzeri görülmeyen ırkçı bir saldırıya maruz kaldı. Karşılaşmanın 4. hakemi, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı ifadeler kullanınca temsilcimiz sahadan çekilme kararı aldı. Gelişmeleri A Haber Spor Şefi Ali Baransel aktardı.
PSG - Başakşehir maçında 4. hakemden ırkçı saldırı!
PSG - Başakşehir maçında 4. hakemden ırkçı saldırı!
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