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PSG - Başakşehir maçında 4. hakemden ırkçı saldırı! Başakşehir sahadan çekildi
Şampiyonlar Ligi'nde PSG deplasmanına konuk olan temsilcimiz Başakşehir, sahalarda eşi benzeri görülmeyen ırkçı bir saldırıya maruz kaldı. Karşılaşmanın 4. hakemi, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı ifadeler kullanınca temsilcimiz sahadan çekilme kararı aldı. Gelişmeleri A Haber Spor Şefi Ali Baransel aktardı.