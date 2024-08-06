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Olimpiyat Köyü uykularını kaçırıyor! Yüzücü odan kaçıp parkta uyudu

Olimpiyat Köyü uykularını kaçırıyor! Yüzücü odan kaçıp parkta uyudu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 06.08.2024 16:38
Paris'te Olimpiyat Köyü'ndeki koşullar sporcuların uykularını kaçırıyor. Klimasız odalara şikayet yağarken İtalyan bir yüzücü de rahat yüzü göremedi. O da çantasını, havlusunu yanına aldı; bakın nerede uykuya daldı.
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Olimpiyat Köyü uykularını kaçırıyor!
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