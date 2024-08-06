Olimpiyat Köyü uykularını kaçırıyor! Yüzücü odan kaçıp parkta uyudu

Paris'te Olimpiyat Köyü'ndeki koşullar sporcuların uykularını kaçırıyor. Klimasız odalara şikayet yağarken İtalyan bir yüzücü de rahat yüzü göremedi. O da çantasını, havlusunu yanına aldı; bakın nerede uykuya daldı.

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