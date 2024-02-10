10 Şubat 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Okan Buruk'tan yeni transferle ilgili flaş karar! İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Başakşehir RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Ligde Fenerbahçe ile puan puana liderliği paylaşan sarı-kırmızılılarda yeni transferler Carlos Vinicius ve Derrick Köhn'ün kadroda olması bekleniyor. Başakşehir ise kazanarak Avrupa iddiasını sürdürmenin peşinde... Kritik karşılaşma öncesi Okan Buruk ve Çağdaş Atan'ın 11'lerini büyük ölçüde belirlediği öğrenildi. İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...