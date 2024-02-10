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Okan Buruk'tan yeni transferle ilgili flaş karar! İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

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Giriş: 10.02.2024 10:56
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Başakşehir RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Ligde Fenerbahçe ile puan puana liderliği paylaşan sarı-kırmızılılarda yeni transferler Carlos Vinicius ve Derrick Köhn'ün kadroda olması bekleniyor. Başakşehir ise kazanarak Avrupa iddiasını sürdürmenin peşinde... Kritik karşılaşma öncesi Okan Buruk ve Çağdaş Atan'ın 11'lerini büyük ölçüde belirlediği öğrenildi. İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...
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