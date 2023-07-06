06 Temmuz 2023, Perşembe
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Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması: En kısa sürede aramızda olmasını...
Hull City ile oynadıkları hazırlık maçında dramatik bir şekilde mağlup olan şampiyon Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi hakkında da konuşan Buruk, “Icardi’nin en kısa zamanda aramızda olmasını bekliyoruz. Başkanımız da, yöneticilerimiz de kesin kararlı. Bunun için çabalıyoruz” dedi.