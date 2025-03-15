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Okan Buruk: Psikolojik anlamda bu galibiyet bizim için önemliydi

Okan Buruk: Psikolojik anlamda bu galibiyet bizim için önemliydi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.03.2025 01:41
Galatasaray, Süper Lig’in 28’inci haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Dünya Tıp Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Okan Buruk, “Maç öncesi iyi oynayıp kazanmaktı amacımız. Bu morale çok ihtiyacımız vardı. Hem iyi oyun hem skor biz önemli bir psikolojik katkı verecekti. Bu maç bittiğinde rakibimizle olan puan farkını 10'a çıkarmak, rakibimiz üzerinde oynayacakları maç öncesinde baskıyı kurmak önemli olacaktı. Maça iyi başlamadık. Rakibimizi 3'lü savunmada beklemiyorduk. İlk gol sonra oyuna daha çok adapte olduk. Daha öz güvenli oynadık. Oyunu önde oynadık. İlk yarıyı önemli skor avantajıyla bitirdik. İkinci yarı kendi istediğimiz gibi oynadık. Bizi desteklemeye gelen taraftarımızla birlikte güzel bir gece yaşadık. Psikolojik anlamda bu galibiyet bizim için önemliydi. Oyuncularıma teşekkür ederim, bu isteği ortaya koydular. Havalar ısınmaya başladı. Mayıs ayı yaklaşıyor. Bu anlamda oyuncularımızın performansı yukarı gidecektir diye düşünüyoruz. Zor bir fikstür bizi bekliyor. Biz hep bunu yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Bir yandan da aşağıya çekmeyen çalışanlar da var. Maç öncesinde oyuncularıma, 'Sizden galibiyet bekleyeni, hayatlarını sizin galibiyetiniz üzerine mutlu bir şekilde sürdürmek isteyen var. Onlara karşı sorumluluğumuz var. Bunu doğru bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor' dedim. Her maç farklı bir hikaye. Psikolojik anlamda yükseldiğimiz, öz güvenimizin arttığı bir maç oldu" diye konuştu.
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Okan Buruk: Psikolojik anlamda bu galibiyet bizim için önemliydi
Psikolojik anlamda bu galibiyet bizim için önemliydi
"Psikolojik anlamda bu galibiyet bizim için önemliydi"
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