Muhammed Salah Trabzonspor'da

Trabzonspor'un, dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın transferi için anlaşma sağladığı iddia edildi. İddialara göre 34 yaşındaki yıldız futbolcunun sözleşme imzalamak üzere bugün Türkiye'ye gelmesi, sağlık kontrollerinin ardından ise bordo-mavili kulüple resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları bulunan Salah'ın transferinin gerçekleşmesi halinde Türk futbol tarihinin en dikkat çeken hamlelerinden biri olacak. Trabzonspor cephesinden resmi açıklama beklenirken, bordo-mavili taraftarlar yıldız oyuncunun gelişini büyük heyecanla takip ediyor.