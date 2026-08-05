Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba gözaltında

*İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. A Haber muhabiri Mehmet Türel'in aktardığına göre, soruşturma kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bir şüpheli daha sabah saatlerinde gözaltına alındı. Türel, soruşturmanın İzmir'in yanı sıra Diyarbakır ayağında da operasyon düzenlendiğini belirtirken, Hür Ağbaba'nın Malatya'da ticaretle uğraştığını ifade etti. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Veli Ağbaba ve Özgür Özel hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekelerinin Adalet Bakanlığı'na gönderildiği, soruşturma kapsamında rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarının da inceleme konusu olduğu bildirildi. Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.